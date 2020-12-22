Dün 52,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,37 azalışla 49,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 46,79 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yüzde 70 daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkmasıyla salgına karşı önlemlerin daha da sıkılaştırılmasıyla ekonomik aktivitelerin azalması ve petrol talebini daraltması endişeleri etkili oldu.

İngiltere'de yeni türün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başlarken, mutasyona uğrayan virüsün İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika gibi farklı ülkelerde de görülmesi fiyatları aşağı yönlü baskılayan bir başka unsur oldu.

Öte yandan, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre dünya genelinde COVID-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,7 milyonu aştı. Vaka sayısı 77 milyon 190 bin 949'a ulaşırken, COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 324 bin 869 ölümle ABD'de kaydedildi. Bu ülkeyi 186 bin 773 ile Brezilya, 145 bin 483 ile Hindistan takip etti.

Brent petrolde teknik olarak 50,46 ile 50,91 dolar aralığının direnç, 49,74 ile 49,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.