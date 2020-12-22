Yurt içi kaynaklı vakalara Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 867 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 909 kişi iyileşti.