Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 15 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin ana karasında son 24 saatte 2'si yurt içi kaynaklı, 15 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakalara Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 867 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 909 kişi iyileşti.
Etiketler: Çin
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