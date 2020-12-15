Şirketin bünyesindeki Çin Ulusal Biyoteknoloji Grubunun yöneticisi Yang Şiaoming, halen Pekin ve Wuhan kentlerinde yılda 300 milyon doz aşı üretebilecek kapasitede 2 fabrikalarının bulunduğunu söyledi.

Yang, bu yıl sonunda açmayı planladıkları yeni fabrikanın üretim kapasitesini ciddi ölçüde artıracağını belirtti.

Sinopharm'ın Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği 2 aşı adayı, halen 3'üncü faz klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediliyor.

Aşı adayları, vücudun güçsüzleştirilmiş virüse karşı doğal korumalarını canlandırmayı, bu yolla bağışıklık tepkisi yaratmayı amaçlıyor.

1'inci ve 2'nci aşama klinik denemeleri Çin'de yürütülen aşı adaylarının, 3'üncü aşama klinik denemeleri 17 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de başlamıştı.

Klinik denemeler BAE dışında Bahreyn, Ürdün, Arjantin, Peru ve Fas'ın olduğu 10 ülkede sürdürülüyor. Denemelerde toplam 60 bin sağlıklı gönüllünün aşılanması hedefleniyor.

Pekin yönetimi eylül ayında aşı adaylarının acil durum kullanımına onay vermişti.

Sinopharm'dan geçen ay yapılan açıklamaya göre, aşı adayları acil kullanım kapsamında 1 milyon kişiye uygulandı. Bazı kişilerde görülen hafif semptomlar dışında hastalık belirtisiyle karşılaşılmadı.