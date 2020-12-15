Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 17 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Çin ana karasında son 24 saatte, 14'ü yurt dışı kaynaklı 17 koronavirüs vakası tespit edildi.
Ülkede son bir günde COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 758 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 81 bin 812.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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