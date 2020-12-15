Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da, huzurevinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bir huzurevinde yangın çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi.
İşbuldino köyündeki 16 kişinin bulunduğu tek katlı binada çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Huzurevinin ruhsatı olmadığı ve özel konut olarak kullanıldığı öğrenildi.
Etiketler: Rusya
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