İşbuldino köyündeki 16 kişinin bulunduğu tek katlı binada çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Huzurevinin ruhsatı olmadığı ve özel konut olarak kullanıldığı öğrenildi.