Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,34 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 9,3765 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen satış baskısıyla geriledi ve günü önceki kapanışın yüzde 0,36 altında 9,3012 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 9,3400 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,37 değer kazancıyla 10,8570'ten, sterlin/TL de yüzde 0,37 yükselişle 12,8750'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 93,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1620'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yükseliş eğiliminde hareket ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dolar talebini artırdığını aktardı.

20 Ekim güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: