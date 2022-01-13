Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,53 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, sert düşen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 azalışla 13,2213'ten tamamladı.

13 Ocak güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 13,5340 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,47 değer kazanarak 15,5290'dan, sterlin/TL yüzde 2,42 yükselişle 18,6020'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,7 değer kaybetmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürüyor. Önceki kapanışa göre yüzde 0,1 gerileyen dolar endeksi, 94,7 ile 10 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1470'ten alıcı buluyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 7 ile 39 yılın zirvesindeki yerini korumasının ardından dolar endeksinin düşüşe geçtiğini ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin de dolar karşısında değer kazandığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşmesinin tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini hatırlatan analistler, buna karşın para politikasında belirsizliklerin azalmasının dolar talebini kısmen de olsa azalttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11,4 artarak, ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 8,38'in üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.