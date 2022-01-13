2018'de 5 bin 425 ton olan tropikal meyve ihracatı, 2019'da 5 bin 641 ton, 2020'de 6 bin 738 ton, geçen sene ise önemli bir artış kaydedilerek 12 bin 231 tona ulaştı.

Tropikal meyve ihracatından dört yıl önce 4 milyon 696 bin dolar gelir sağlanırken, COVID-19 salgınına rağmen bu rakam 2021'de 14 milyon 372 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den farklı ülkelere son dört yılda yapılan tropik meyve ihracatından 30 milyon 37 bin 919 dolar gelir elde edildi.

En çok ihracat Rusya'ya

Tropikal meyve ihraç edilen ülkeler arasında 5 bin 745 ton ile Rusya ilk sırada.

Lübnan, 2 bin 981 ton ihracat ile ikinci, 1970 ton ihracatın yapıldığı ispanya ise üçüncü sırada yer alıyor.

Tropikal meyvelerden en fazla kivi, avokado, yaban mersini, Trabzon hurması, böğürtlen, mango, ananas, çarkıfelek, pitaya ve guava ihraç edildi.