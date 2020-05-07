Dolar kaç TL? 7 Mayıs dolar ve euro ne kadar? Dolar/TL… Döviz kurları…
Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 7 Mayıs döviz kurları… Dolar/TL…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2250'den işlem görüyor.
Dün 7,06-7,21 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 7,1988'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,2250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 7,8065'ten, sterlin/TL yüzde 0,8 değer kazancıyla 8,9430'dan satılıyor.
Dolar endeksi, yatay bir seyirle 100,1 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0798'den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 7,00-7,25 bandının izleneceğini kaydetti.
7 Mayıs güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,2310 7,2320
Avro 7,8050 7,8060
Sterlin 8,9150 8,9620
ANKARA
ABD Doları 7,2000 7,2500
Avro 7,7650 7,8250
Sterlin 8,8510 9,0020
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