Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2250'den işlem görüyor.

Dün 7,06-7,21 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 7,1988'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,2250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 7,8065'ten, sterlin/TL yüzde 0,8 değer kazancıyla 8,9430'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 100,1 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0798'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 7,00-7,25 bandının izleneceğini kaydetti.

7 Mayıs güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,2310 7,2320

Avro 7,8050 7,8060

Sterlin 8,9150 8,9620

ANKARA

ABD Doları 7,2000 7,2500

Avro 7,7650 7,8250

Sterlin 8,8510 9,0020