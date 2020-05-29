Dün, Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7860'tan işlem gördü.

6,7218-6,7828 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6,7739'dan tamamladı.

Dolar/TL, dün yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,7860'tan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,63 artışla 7,4780'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,3310'dan satıldı.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,9, avro/dolar paritesi ise yaklaşık 2 ayın en yükseği olan 1,1020 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde mayıs ayında ekonomik güven endeksinin bir önceki aya göre 10,4 puan artarak 61,7 değerine yükseldiğini belirtti. Yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de 1. çeyrek GSYH ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in destek, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

29 Mayıs güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,8180 6,8190

Avro 7,5660 7,5670

Sterlin 8,3920 8,4340

ANKARA

ABD Doları 6,7850 6,8350

Avro 7,5250 7,5850

Sterlin 8,3310 8,4860