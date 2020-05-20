Dolar kaç lira? Dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar/TL… 20 Mayıs güncel döviz kurları…
Piyasalarda son durum ne? Dolar dün swap anlaşmalarına ilişkin haber akışıyla 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviye geriledi. Peki, Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? Sterlin ne kadar? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 20 Mayıs güncel dolar fiyatı…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,7850'den işlem görüyor.
Yaklaşık 2 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, dün swap anlaşmalarına ilişkin haber akışıyla 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan 6,7532'ye kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre 1,6 değer kaybıyla 6,7778'den tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı tadil edilerek 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.
Dolar/TL, swap anlaşmasına ilişkin duyurunun ardından düşüşünü hızlandırarak 6,7688'e gerilemesinin ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,7850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,4180'den, sterlin/TL yatay bir seyirle 8,3030'dan satılıyor.
Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 99,5, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,0940 seviyesinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, TÜFE ve tüketici güven endeksi verileri ile ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları takip edileceğini belirtti.
Swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının ve yarınki Merkez Bankası faiz kararının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.
20 Mayıs güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,7910 6,7920
Avro 7,4310 7,4320
Sterlin 8,2930 8,3340
ANKARA
ABD Doları 6,7750 6,8250
Avro 7,4100 7,4700
Sterlin 8,2000 8,4120