Dolar 6,28'in altına geriledi

Dolar, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6,2726'yı gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar, analistlerin direnç olarak niteledikleri 6,4650 seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6,3875'ten tamamlamıştı.

Dolar, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6,2726'yı gördü. Dolar saat 12.10 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybıyla 6,28'in altında dengelendi.

Aynı dakikalarda euro yüzde 3,5 azalışla 7,1164'ten, sterlin de yüzde 1,5 değer kaybıyla 8,2815'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yarın açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'ın piyasanın odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolarda 6,10 seviyesinin destek, 6,44'ün direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA