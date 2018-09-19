  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.304
    EURO 7.382
  • BIST 95290.8
    ALTIN 243.538
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dolar 6,28'in altına geriledi

Dolar 6,28'in altına geriledi

Dolar, yüzde 1,8 düşüşle 6,28'in altına geriledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dolar 6,28in altına geriledi

Dolar, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6,2726'yı gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar, analistlerin direnç olarak niteledikleri 6,4650 seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6,3875'ten tamamlamıştı.

Dolar, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6,2726'yı gördü. Dolar saat 12.10 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybıyla 6,28'in altında dengelendi.

Aynı dakikalarda euro yüzde 3,5 azalışla 7,1164'ten, sterlin de yüzde 1,5 değer kaybıyla 8,2815'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yarın açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'ın piyasanın odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolarda 6,10 seviyesinin destek, 6,44'ün direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: dolar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER