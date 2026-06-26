Açık 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 26.06.2026 10:30

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini hatırlattı.

Doğum yardımlarından bugüne kadar 1 milyon 120 bin 990 çocuğun faydalandığını belirten Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 466 bin 825'inin ailelerin birinci çocuğu, 344 bin 139'unun ikinci çocuğu, 310 bin 26'sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade etti.

Göktaş, hak sahiplerinden 25 bin 401 kişinin ise ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu, iki, üç ve üzeri 654 bin 165 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını da vurguladı.

Yardım bilgisine mobil uygulama aracılığıyla ulaşılabilecek

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda haziran ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 99 bin 185 annenin hesabına 20,1 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine mobil uygulama aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini kaydetti.

ETİKETLER
Kadın Doğum Mahinur Özdemir Göktaş Aile Aile Yılı Nüfus
Sıradaki Haber
Altının gramı 6 bin 43 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
İstanbul'da ikili eğitim oranı yüzde 19'a düşürüldü
11:53
Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu yarın kapatılacak
11:52
MSB, Azerbaycan ordusunun 108. kuruluş yılını kutladı
11:47
Hizbullah: İsrail koşulsuz çekilmeli, Lübnan'ın egemenliğine aykırı hiçbir yükümlülük kabul edilmeyecek
11:42
Böcek ailesi davasında sanıkların 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
11:36
Kumar bağımlılığı toplumu tehdit ediyor
Harran'daki kazılarda görev alan kardeşler tarihi gün yüzüne çıkarıyor
Harran'daki kazılarda görev alan kardeşler tarihi gün yüzüne çıkarıyor
FOTO FOKUS
Yedi kıta aynı çatı altında
Yedi kıta aynı çatı altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ