Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu yazılı açıklama yaptı.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den geçen yıl 1 milyar 319 milyon 80 bin 205 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu dönemde bölge ihracatının 1 milyar 60 milyon 831 bin 478 dolarlık bölümünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, Rize'den 164 milyon 195 bin 399, Artvin'den 55 milyon 440 bin 764 ve Gümüşhane'den 38 milyon 612 bin 565 dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

İhracatta fındık ilk sırada yer aldı

Bölge ihracatında geçen yıl 694 milyon 978 bin 741 dolarlık payı ile fındık ürünlerinin ilk sırayı aldığına işaret eden Kalyoncu, ikinci sırada 197 milyon 363 bin 78 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin, üçüncü sırada 128 milyon 370 bin 391 dolarla madencilik ürünlerinin ve dördüncü sırada da 108 milyon 539 bin 123 dolarla su ürünleri ve mamullerinin bulunduğunu vurguladı.

Kalyoncu, su ürünleri ve mamulleri sektörünün geçen yıl ihracatında yüzde 62 artış yaşandığına dikkati çekerek, söz konusu ihracatın 108 milyon 539 bin 123 dolara ulaştığını belirtti.

Bölgeden 128 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz'den geçen yıl 128 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Kalyoncu, en fazla ürün gönderilen ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olduğunu belirtti.

Toplam ihracatın yüzde 16'sı Rusya'ya

Kalyoncu, bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na 213 milyon 151 bin 100 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirerek, söz konusu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 28 gibi yüksek oranlı artış yaşandığını ve toplam ihracatın yüzde 16'sının tek başına Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildiğini aktardı.