“Yüzyılın enerji projesi” olarak adlandırılan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006’da yapılan boru hattının son durağı olan Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali’nden 2020 yılı sonuna kadar 3 milyar 571 milyon 15 bin 467 varil petrol, 4 bin 659 tankerle dünya pazarına ulaştırıldı.

Bir önceki sene 233 milyon 175 bin 907 varil ham petrolün dünya pazarına dağıtıldığı BTC'de, 2020 yılında ise 278 tankere 210 milyon 767 bin 244 varil yükleme yapıldı.

Terminalde geçen yıl en çok sevkiyat 21 milyon 327 bin 877 varille nisan ayında, en az sevkiyat ise 15 milyon 39 bin 188 varille kasım ayında gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]

“Enerji sektöründe Türkiye’nin uluslararası alandaki yüz akı olduk”

BTC Ham Petrol Boru Hattı’nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International’ın Genel Müdürü Nadim Ekiz, ülke ekonomisine önemli katkıları sağladıklarını ve enerji sektöründe Türkiye’nin uluslararası alandaki yüz akı olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

BTC Ham Petrol Boru Hattı

Ceyhan Deniz Terminali'nden tankerlere ham petrol yüklemeye 2 Haziran 2006'da başlanan BTC'de, Hazar Denizi'nden çıkarılan petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor. 1776 kilometre uzunluğundaki hattın günlük 1 milyon varil ve yılda 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunuyor.

