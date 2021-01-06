Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,88 puan artışla 1.506,44 seviyesine yükseldi.

Toplam işlem hacmi 16,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

En fazla kazandıran sektör spor oldu

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,32 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.508,64 puana taşıdı.