Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 1.506,44 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.508,64 puana taşıdı.
Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,88 puan artışla 1.506,44 seviyesine yükseldi.
Toplam işlem hacmi 16,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
En fazla kazandıran sektör spor oldu
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,32 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile orman, kağıt, basım oldu.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.508,64 puana taşıdı.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul Bankacılık
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