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Ekonomi
AA 06.05.2024 10:04

Doğu Karadeniz'den 525,5 milyon dolarlık ihracat

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-nisan döneminde yapılan ihracat 525 milyon 500 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'den 525,5 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 4 ayında Trabzon'dan 408 milyon 859 bin, Rize'den 68 milyon 837 bin, Artvin'den 30 milyon 57 bin ve Gümüşhane'den de 17 milyon 747 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

En fazla ihracat yapan sektörlerin başında 258 milyon 101 bin 314 dolarla fındığın geldiğine işaret eden Kalyoncu, ikinci sırada 66 milyon 915 bin 766 dolarla su ürünleri ve mamullerinin, üçüncü sırada 64 milyon 336 bin 34 dolarla yaş meyve sebzenin, dördüncü sırada 53 milyon 259 bin 924 dolarla maden ve metallerin, beşinci sırada 12 milyon 838 bin 498 dolarla taşıt araçları ve yan sanayinin olduğunu aktardı.

Kalyoncu, yılın 4 ayında Doğu Karadeniz'den 120 ülkeye ihracat yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Çin olmuştur. Çin'e ihracatımızda yüzde 46, Gürcistan'a ihracatımızda yüzde 19, Almanya'ya ihracatımızda yüzde 1 oranında artış yaşanmış olup, bölge ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gerçekleşmiştir."

Vietnam, Japonya, Güney Kore, İzlanda, Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Ürdün, Çekya, Tunus ve Estonya'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığını belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı İzlanda, Venezuela, Sri Lanka, Moğolistan, Bahreyn, Palau, Filipinler, Mayotte, Umman gibi ülkelere de dış satım yapıldığını bildirdi.​​​​​​​

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