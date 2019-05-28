Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mart Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2018'in mart ayında 4 milyar 726 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 9,08 azalışla 4 milyar 296 milyon metreküpe geriledi.

Toplam ithalatın 3 milyar 4 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 292 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

En fazla doğalgaz Rusya’dan alındı

Mart ayında en fazla doğalgaz 1 milyar 398 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 833 milyon metreküple İran ve 772 milyon metreküple Azerbaycan izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir, Katar, Nijerya ve ABD'den yapıldı.

Doğalgaz stoklarında azalış

Doğalgaz stok miktarı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,94 azalarak 1 milyar 677 milyon metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl martta 2 milyar 888 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Mart ayında doğalgaz tüketimi ise yüzde 4,67'lik artışla 5 milyar 74 milyon metreküp oldu. En fazla doğalgaz tüketimi 2 milyar 325 milyon metreküple konutlarda gerçekleşti. Bunu 698 milyon metreküple elektrik santralleri izledi. Tüketimin kalan kısmı ise organize sanayi bölgeleri, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu ayda doğalgaz ihracatı yapılmadı.

Kaynak: AA