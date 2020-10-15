Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir atölyede işlenen ham altınlar farklı renk ve modellerde alyansa dönüştürülüyor.

9 farklı aşamadan geçirilerek üretilen alyanslar evli çiftlerin parmaklarını süslüyor.

Birçok ülkeye ihraç ediliyor

Küçük bir atölyede usta eller tarafından üretilen alyanslar Türkiye'nin yanı sıra başta Ameraka olmak üzere Almanya, Fransa ,Belçika, Hollanda, Azerbaycan gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Yılda 600 kilogram alyans üretiliyor

Yıllık 600 kilogram alyansın üretildiği atölyede artan taleple birlikte üretimin 750 kilograma çıkarılması hedefleniyor.

32 yıldır alyans üretimi yapan firma şehrin ekonomisine de büyük katlı sağlıyor.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Mehmet Emek