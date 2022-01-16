Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılında 225 milyar 368 milyon dolarlık ihracat, 271 milyar 355 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşılan 2021'de, dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı.

İhracat hatlarında deniz yolu 133 milyar 961 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Deniz yolu ile yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 59,4 olarak gerçekleşti.

Bunu 68 milyar 657 milyon dolarla kara yolu, 18 milyar 705 milyon dolarla hava yolu, 2 milyar 388 milyon dolarla diğer taşıma yolları ve 1 milyar 656 milyon dolarla demir yolu izledi.

Söz konusu yılda kara yolu ile yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 30,5, hava yolunun payı yüzde 8,3, diğer taşıma yollarının payı yüzde 1,1 ve demir yolunun payı 0,7 olarak kayıtlara geçti.

İthalatta da deniz yolu başı çekti

Söz konusu yılda gerçekleştirilen ithalatın 157 milyar 434 milyon doları deniz yolu, 48 milyar 967 milyon doları kara yolu, 35 milyar 975 milyon doları diğer taşıma araçları, 26 milyar 88 milyon doları hava yolu ve 2 milyar 891 milyon doları ise demir yoluyla yapıldı.

Geçen yıl, ithalatta kara yolunun payı yüzde 18, diğer taşıma yollarının payı yüzde 13,3, hava yolunun payı yüzde 9,6, demir yolunun payı ise 1,1 oldu. Hava yoluyla yapılan ithalatta bir önceki yıla göre düşüş görülürken, deniz yolunun ithalattaki payı yüzde 58 oldu.