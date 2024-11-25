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Ekonomi
AA 25.11.2024 11:04

Devlet destekli tarım sigortalarında prim indirimi

Bakan Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulaması kapsamında gelecek yıl için üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indirimine gidildiğini belirterek, "Sözleşmeli üretimde yüzde 10-15 prim indirimi uygulanacak. Su kısıtı olan ürünlerde ilave yüzde 10 prim indirimi yapıldı" dedi.

Devlet destekli tarım sigortalarında prim indirimi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek yıl TARSİM kapsamında yapılacak yeniliklere ilişkin bilgi verdi.

Tarım sigortalarının, kurulduğu günden bu yana üreticilere destek olmaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin artması karşısında tarımda sürdürülebilirlik sigortanın öneminin daha arttığını söyledi.

Yumaklı, söz konusu sigortaları sürekli geliştirdiklerini ifade ederek, bu yıl buğday için gelir koruma sigortasının tüm illerde uygulanmaya başlandığını anımsattı.

Gelecek yıl da devlet destekli tarım sigortaları kapsamında yenilikler olacağını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"TARSİM uygulaması kapsamında üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indirimi yapıldı. Sözleşmeli üretimde yüzde 10-15 prim indirimi uygulanacak. Su kısıtı olan ürünlerde ilave yüzde 10 prim indirimi yapıldı. Köy bazlı verim sigortası devlet destek oranı yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarıldı. Yağlık ayçiçeği teminat kapsamına alındı. Köz bazlı verimler ortalama yüzde 16 artırıldı."

Seralara fırtına teminatı da kapsamda

Yumaklı, gelir koruma sigortasında arpanın teminat kapsamına alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"5. risk kategorisinde olan seralara fırtına teminatı da eklendi. Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında, 20 ay ve üzeri dişi süt sığırlarının sigortasında, gebelikte yavru kaybı teminatı dahil edildi. Devlet prim desteği oranı yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı. Birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazanmış tarımsal amaçlı birlik ve kooperatiflere üye üreticilerimiz için yüzde 5 üyelik indirimi yapıldı."

Söz konusu yeniliklerin tarım sektörüne olumlu yansıyacağını vurgulayan Yumaklı, üreticilerin fiyat dalgalanmaları ve doğal afetlerden minimum düzeyde etkilenmesi için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Ayçiçeği Buğday İbrahim Yumaklı Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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