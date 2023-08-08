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Ekonomi
AA 08.08.2023 14:31

Derince'deki patlama tahıl sıkıntısına neden olmayacak

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO'nun liman silosundaki patlamanın herhangi bir buğday eksikliğine neden olmayacağını söyledi.

Derince'deki patlama tahıl sıkıntısına neden olmayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, dün meydana gelen patlamanın ardından tüm ekiplerin, ilgili birimlerin arama kurtarma işlemlerini başlattığını anımsattı.

Patlamanın toz patlaması şeklinde olduğunun değerlendirildiğini vurgulayan Güldal, incelemelerin süratle başladığını, dün ön incelemeler yapıldığını ve şu anda da teknik ekiplerin ayrıntılı incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Güldal, patlamada 12 kişinin yaralandığını hatırlatarak, yaralıları dün akşam ziyaret ettiklerini söyledi.

Kocaeli'de TMO silosunda patlama
Kocaeli'de TMO silosunda patlama

"Silolar 95 bin ton kapasiteli"

Yaralılara acil şifalar dileyen ve tüm teşkilata geçmiş olsun dileklerini ileten Güldal, şöyle konuştu:

"Bu silolar 95 bin ton kapasiteli ve içinde 75 bin ton ürün olan depolar. 60 adet kuyudan müteşekkil. Bu 60 kuyunun 13 tanesinin zarar gördüğünü biliyoruz, tespit ettik. Ürünler görüntülerde de görüldüğü şekliyle dışarıya doğru akmış durumda. Tabii bu ön tespitlerden sonra öncelikle o ürünlerin başka bir depoya tahliyesi başlayacak. Sürecin bundan sonraki aşamalarında da patlamanın neden kaynaklandığını çünkü tüm sistemin, havalandırma fanlarının, toz toplayıcıların çalışır olduğunu, merkezi kumanda sisteminin faal olduğunu biliyoruz. Toz patlamasının dünyada zaman zaman örnekleri var ama ülkemizde, Toprak Mahsulleri Ofisi tarihinde bu büyüklükte ilk kez karşılaştık. Bununla ilgili de tüm araştırmalar, incelemeler yapılacak."

"Tüm depolarda tedbirler alınmaya devam edilecek"

Bu olayın tekrar yaşanmaması için tüm depolarda tedbirler alınmaya devam edileceğini belirten Güldal, "Malum Toprak Mahsulleri Ofisinin 4,2 milyon tonluk Türkiye genelinde depoları bu şekilde vardır. Yine Derince gibi liman şehri olan illerimizde de bizim 500 bin ton civarında depomuz var." ifadelerini kullandı.

"Patlamada tahıl zarar görmedi"

Ahmet Güldal, bu depoların gözden geçirileceğini, patlamanın sebeplerinin raporlanacağını belirtti.

Tahılın kullanılabileceğini, içerideki buğdayın herhangi bir zarar görmediğini dile getiren Güldal, ürünün toplanıp sağlıklı bir şekilde başka depolara nakledileceğini, ürünle ilgili bir ekonomik kayıp olmayacağını değerlendirdiklerini anlattı.

"Silolarda yurt dışında üretilen tahıllar mı var?" sorusu üzerine Güldal, "Hayır daha çok yurt içinden aldığımız, buraya sevk ettiğimiz buğdaylar var." dedi.

Zarar gören siloların boşaltılacağını ifade eden Güldal, "Zarar gören silolar boşaltıldıktan sonra onlar tabii ki tekrar gözden geçirilecek. Ona göre yeniden faal hale gelmesi için nasıl bir tedbir alınacaksa o zaman bizim uzmanlarımız tarafından bunlar raporlanacak ve ona göre hareket edecek. Zarar gören 13 depodaki buğdayı kısa sürede, birkaç gün içerisinde boşaltmayı planlıyoruz. Bugün sabahleyin de zaten onun toplantılarını yaptık. Yakın bölgedeki depoları belirledik. Oralara nakletmek için yağmur da gelmeden önce bunları halletmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Buradaki patlamayla herhangi bir buğday eksikliği olmayacak"

Zarar görmeyen depolarda tahıl tutulmaya devam edildiğini bildiren Güldal, "Şu anda 60 kuyuda 75 bin ton mahsul var. Dökülen ürünün de 10-15 bin ton civarında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bunları da birkaç gün içerisinde nakletmek mümkün olacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi tahıl konusunda sıkıntıya sokacak bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Güldal, bu yıl çok bereketli bir hasat sezonu geçirdiklerini, şu ana kadar 7 milyon ton tahıl aldıklarını kaydetti.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Üretimimiz 21 milyon ton. Yüksek bir rekolte var, yüksek bir verimlilik var. Buradaki patlamayla herhangi bir buğday eksikliğinin olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu miktar çok büyük bir miktar değildir. Tabii bunun da ekonomik değeri korunacak. Başka bir depolara nakledilecek, kullanılabilecek durumda. Ekmeklik buğday olarak değerlendiriliyor." dedi.

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