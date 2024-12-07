Depremzede şehirler turizmde de eski günlerini hedefliyor

Depreme dayanıklı yeni konutların yükseldiği, yaşam alanlarının oluşturulduğu ve normal hayatın başladığı deprem illerinde, kurum ve kuruluşlar, bir taraftan tarihi yapılarını restore ederken diğer taraftan önemli turizm fuarlarına katılarak şehirlerinde turizm hareketliliği oluşturuyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir ve Adıyaman Belediyeleri ile Şanlıurfa'dan tur şirketleri, önemli turizm organizasyonlarından İzmir'deki Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ne (TTİ İzmir) katıldı. Deprem bölgesinden gelen katılımcılar, burada yöresel lezzetlerini, kültürel değerlerini ve tarihi yapılarını tanıttı.

"Turizm aynı zamanda bir dayanışmadır"

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, depremlerin yarattığı büyük yıkımın ardından kentin toparlanmaya başladığını söyledi.

Kentteki vatandaşların yaşamlarını düzene soktuğunu kaydeden Kayhan, "Bir yandan da kentin tarihi ve kültürünü ön plana çıkarmayı istiyoruz. Çünkü Türkiye ve dünyadaki insanların Adıyaman'ı görmesini istiyoruz. Depremin ardından yeni dönemde bununla ilgili çalışmalarımız var. TTİ İzmir de bunlardan biridir. Depremin etkisiyle kent turizmiyle ilgili eksilme vardı. Hayatın normalleşmesiyle turizmdeki hareketliliği yavaş yavaş görebiliyoruz." diye konuştu.

Kayhan, depremin ardından Nemrut, Cendere Köprüsü ve Perre Antik Kenti gibi kentin önemli turizm noktalarına turistlerin geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Adıyaman turizm anlamında kısa sürede ayağa kalkıp toparlanacak. Devletimizin destekleri oluyor ama herkesin gelip Adıyaman'ı görmesi lazım. Adıyaman barış ve huzurun kenti, çok eski medeniyetlerin yaşadığı kent. Çiğ köftesini de tatmasını isteriz. Turizm aynı zamanda bir dayanışmadır. Adıyamanlıların yaşadıklarını ve nasıl hissettiklerini gelip paylaşmak gerekiyor."

"Kaldığımız yerden devam ettiğimizi göstermek istedik"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığında fuar organizatörü olarak görev yapan Harun Karasakız, depremden sonra ilk kez turizm fuarına katıldıklarını söyledi.

Depremden sonra turizm master planı uyguladıklarını ifade eden Karasakız, "Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerini, bakır ve ahşap işlemeciliği gibi değerlerini İzmir'deki fuara gelen turizmcilere tanıtarak ayakta olduğumuzu, kaldığımız yerden devam ettiğimizi göstermek istedik. Turizm bacasız sanayi. Bunu etkin hale getirmek için fuarlara katılarak kenti eski haline döndürmek için elimizde gelen çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa'da turizm acentesi sahibi Sefa Taşhan da deprem bölgesine tur düzenlediklerini ve bölgenin tekrar hareketlenmeye çalıştığını dile getirdi.

Seyahatseverleri deprem illerine beklediklerini dile getiren Taşhan, "Bölgemizde her türlü imkan var, herkesin yöresel yemekler, doğa harikaları ve tarihi yapıları görmesini istiyoruz. Bu desteğe ihtiyacımız var. Depremin verdiği algı nedeniyle bölgede eskisi gibi yoğunluk yaşamıyoruz. Kendi ülkemizin turistinin desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.