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Ekonomi
AA 08.02.2025 09:44

Deprem bölgesinde yapılandırma başvuru ve ödeme sürelerine düzenleme

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükelleflerin, yapılandırma başvuru ile ödeme süreleri belirlendi.

Deprem bölgesinde yapılandırma başvuru ve ödeme sürelerine düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için ilan edilen mücbir sebep hali 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Birinci taksitin 30 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyor

Tebliğle, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümlerinden yararlanmak için yapılacak başvuru ile taksit ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona erdiği tarih esas alınarak düzenlendi.

Buna göre, mücbir sebep hali 31 Mayıs'ta sona erecek mükellefler için bu yerlerdeki dairelere ilgili kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31 Ağustos'un resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Eylül'e kadar yapılması ve peşin ödeme dahil birinci taksitin 30 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyor.

İkinci taksitin 31 Ekim tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi önem taşıyor.

Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları dahil tüm alacaklı idarelerin, 4 il ve 2 ilçedeki dairelerine de bu süreler içinde başvurularak ödeme yapılabilecek.

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