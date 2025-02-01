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Ekonomi
TRT Haber 01.02.2025 05:13

Deprem bölgesi mükelleflerinin borç ödeme süresi 12 aya kadar uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükelleflere yönelik mücbir sebep hali 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deprem bölgesi mükelleflerinin borç ödeme süresi 12 aya kadar uzatıldı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde devam eden mücbir sebebe istinaden bazı alacakların yapılandırılması ve taksit ödeme süreçleri yeniden belirlendi.

Sözkonusu karar, Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçeleri için de geçerli olacak.Amaç ,depremin yaralarını sarmak ve bölgedeki işletmeleri desteklemek.

Yapılandırılan borçların süresi azami 12 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Şubat 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ödenmesi gereken borçların taksit süresini azami 12 aya kadar uzattı.

Taksit sayısının on ikiden fazla olması halinde ise fazla olan taksitler on ikinci taksitle birlikte ödenecek.
 

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Asrın Felaketi Borç Yapılandırma Deprem Hazine ve Maliye Bakanlığı Kahramanmaraş Resmi Gazete
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