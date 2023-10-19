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Ekonomi
İHA 19.10.2023 11:04

Denizdeki fırtına tezgaha yansıdı: Hamsinin kilosu 120 TL’ye yükseldi

Birkaç gündür denizlerde fırtına yaşanıyor. Bu durum genel bir fiyat artışına sebep oldu. Bazı bölgelerde 1 kilogram hamsinin fiyatı 120 TL’ye kadar yükseldi.

Denizdeki fırtına tezgaha yansıdı: Hamsinin kilosu 120 TL’ye yükseldi
[Fotograf: İHA]

Son birkaç gündür balık fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşların özellikle yoğun talep gösterdiği hamsinin kilosu 120 TL’ye kadar yükseldi.

Bu sene palamut bol olmadığından bahseden balıkçılar, fiyatlarının 250 ila 300 TL arasında değişiklik gösterdiğini ifade etti.

Çupra ve levrek ise 200 TL’lik yüksek fiyatıyla gözlere çarparken, uskumrunun 100 TL’den satıldığı öğrenildi. Hamsi sever vatandaşlara alternatif olarak daha ucuza satılan sardalyayı öneren esnaf, fiyatların dün öğle saatlerinden itibaren düşmeye başladığını aktardı.

Denizdeki fırtına tezgaha yansıdı: Hamsinin kilosu 120 TL’ye yükseldi

“Fiyatlar iriliğe, ufaklığa göre değişiyor”

Balıkçı Erkan Arslanbenzer, tezgahındaki fiyatları şöyle aktardı:

“Bu sene palamut yok, onlar şu an 250-300 TL bandında. Sardalya 80, uskumru 100 ve ithal palamudun kilosu ise 100 TL. Şu an en ucuz hamsi. Genel olarak 80-100 TL arasında gidip geliyor. Fırtına eserse ve balık çıkmazsa fiyatlar pahalı, bol olursa ucuz seyreder. Birazdan gelecek balık ufak, bunlar iri olduğu için pahalı. Fiyatlar iriliğe, ufaklığa göre değişiyor. Yine en ucuz ürün balık. Etin kilosu 300-400 TL. Hamsinin fiyatı ortalama 100 TL. 1 kilosu 3 kişiyi çok rahat doyuruyor. Şimdi 400 TL ete vermektense hamsiye 100 TL vermek daha cazip. Ayrıca şu anda balığın sezonu. En bol hamsi, bu yüzden diğer balıkların fiyatı biraz yüksek. Bunun dışında çupra ve levrek 200 TL, uskumru 100 TL, sardalya ise 70-80 TL arasında değişiyor."

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