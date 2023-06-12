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Ekonomi
AA 12.06.2023 15:14

Deniz üstü rüzgar enerjisi gücü 8 kat arttı

Küresel deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kurulu gücü, 10 yılda hayata geçirilen proje ve yatırımlarla 8 kat artarak 7 bin 171 megavattan 63 bin 300 megavata ulaştı.

Deniz üstü rüzgar enerjisi gücü 8 kat arttı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ve online istatistik portalı Statista verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya genelinde rüzgar enerjisi kurulu gücünde artışın yıllık 25 bin megavata ulaşması öngörülüyor.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji yoğun sektörlerdeki fosil yakıtlardan arınmak isteyen ülkelerin son yıllarda hızlandırdığı yatırımlarla deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücünde geçen yıl 8 bin 800 megavat artış kaydedildi.

Deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü, 2022 sonu itibarıyla 2013'teki 7 bin 171 megavat seviyesine göre 8 kat artarak 63 bin 300 megavata ulaştı.

Deniz üstü rüzgar enerjisinde 2023-2027 döneminde 130 gigavat seviyesinde kurulum hedefleniyor.

Dünya genelinde kullanılan deniz üstü rüzgar enerjisi türbin kapasitesi ortalama 8-10 megavat seviyesinde bulunurken, son yıllarda yapılan çalışmalarla bu kapasitenin 15 megavata yükseltilmesi için testler devam ediyor.

Yeni teknolojilerin elektrik faturalarını düşüreceği hesaplanıyor

Küresel elektrik sektöründe, deniz üstü rüzgar enerjisi gibi gelişen yenilenebilir enerji teknolojileri ve artan kurulu güç ile istihdama katkı sağlanırken, aynı zamanda elektrik fiyatlarının ucuzlaması hedefleniyor.

Yeni teknolojilerin yardımıyla hızla devreye alınan santrallerle artan kapasite ve elektrik üretimi, uzun vadede ithal yakıt maliyetlerinin düşmesine katkı sağlıyor.

Küresel ölçekte öngörülebilir ve güvenilir piyasa koşullarının sağlanması halinde enerjide yeni teknolojilere yatırımların artacağı hesaplanıyor.

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