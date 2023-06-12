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Ekonomi
AA 12.06.2023 13:16

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.730,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 5.730,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,87 puan ve yüzde 1,70 değer kazancıyla 5.722,36 puan oldu. Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,64 ile ulaştırma oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 76 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin tahmin edildiğini söyledi.

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