AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen ve bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıklamıştı.

Kanun teklifiyle "Değerli Konut Vergisi" isminde yeni bir vergi ihdas edileceğini açıklayan Muş, "Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın değerli konutlara ilişkin araştırmasına göre, söz konusu vergiden 150 bine yakın mülk sahibi etkilenmesi bekleniyor.

Değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konut sayısı ülke genelinde 35 ilde 147 bin 256 adedi buluyor. Bu alanda başı 121 bin 42 adetle İstanbul çekerken, kentteki toplam konut sayısının yüzde 2'si 5 milyon lira ve daha yüksek değer taşıyor.

İstanbul'u Muğla ve İzmir takip ediyor

Bu anda ikinci sırada 11 bin 38 adet konutla Muğla gelirken, onu 8 bin 118 konutla İzmir, 2 bin 15 konutla Antalya, bin 41 konutla Ankara, 632 konutla Sakarya, 495 konutla Kocaeli, 473 konutla Bursa, 381 konutla Balıkesir takip ediyor.

Trabzon'da 195, Yalova'da 158, Şanlıurfa'da 128, Mersin'de 121, Hatay'da 118, Kahramanmaraş'ta 114, Aydın'da 113, Rize'de 95, Van, denizli ve Adana'da 81, Siirt'te 80, Erzincan'da 76, Amasya'da 75, Bingöl'de 68, Ordu'da 66, Konya'da ise 52 konutun değerinin 5 milyon lirayı aştığı tahmin ediliyor.

Söz konusu kanun teklifinden, Yozgat'ta 49, Samsun'da 46, Manisa'da 44, Eskişehir'de 43, Sivas'ta 40, Çanakkale'de 27, Kırıkkale'de 23, Gaziantep'te 23, Tekirdağ'da 22 konutun etkilenmesi bekleniyor. Geriye kalan 46 ilde ise değeri 5 milyon ve daha yüksek olan konutun bulunmadığı görülüyor.

İlçelerde liderlik Beykoz ve Beşiktaş'ta

İstanbul'da 121 bin 42 adet konut söz konusu şartı taşırken, bu alanda başı 27 bin 847 adetle Beykoz çekiyor. İlçedeki konutların yüzde 27'sinin 5 milyon lira ve daha yüksek değerde olduğu tahmin ediliyor.

Beykoz'u 19 bin 177 adetle Beşiktaş, 16 bin 992 adetle Sarıyer, 8 bin 545 adetle Üsküdar, 7 bin 105 adetle Bakırköy, 5 bin 891 adetle Kadıköy, 5 bin 171 adetle Büyükçekmece takip ediyor.

Eyüpsultan'da 4 bin 491 adet, Beyoğlu'nda 2 bin 609 adet, Şişli'de 2 bin 545 adet, Kartal'da bin 264 adet, Çekmeköy'de bin 49 adet konutun değeri 5 milyon lirayı aşıyor.

Söz konusu vergiden Arnavutköy'de 956, Tuzla'da 743, Silivri'de 632, Çatalca'da 532, Adalar'da 479, Zeytinburnu'nda 424, Başakşehir'de 412, Beylikdüzü'nde 308, Pendik'te 217, Ümraniye'de 149, Şile'de 146, Fatih'te 112, Esenyurt'ta 111, Küçükçekmece'de 103, Ataşehir'de 101, MAltepe'de 80, Kağıthane'de 57, Bağcılar'da 55, Bahçelievler'de 49, Güngören'de 37, Avcılar'da 36, Sultanbeyli'de 22 konutun etkilenmesi bekleniyor.

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler, Sancaktepe ve Sultangazi'de 5 milyon lira ve daha yüksek değerli konut araştırmalara göre bulunmuyor.

Kaynak: AA