Kemalpaşa ilçesindeki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada tanıtılan yeni nesil bandroller, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımla üretildi ve yüksek güvenlik özellikleriyle tüketicileri sahte ürünlerden koruyor.

Tüketicilerin çıplak gözle ve bu yıl eylül ayında devreye alınması planlanan mobil uygulama üzerinden yeni nesil bandroller, kolaylıkla sahtelerinden ayırt edilebiliyor.

Bandrollerin yırtıldığında yeniden kullanılamadığı ve kopyalanamaz özellikte olduğu da aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Dünyada bir ilk"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, fabrikada düzenlenen basın toplantısında, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'de son 14 yıldır aynı bandroller kullanıldığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Gelişen teknoloji ile yeni bir sisteme geçilmesi gerekliydi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yeni nesil üstün teknolojiyle, kopyalanamaz bandrol üretimi ile hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu alandaki gelir kaybını önleyeceğiz. Yapılan bu yeni düzenlemenin temel amacı, sigara ve alkollü içkilerde kayıp kaçak oranlarının azaltılarak vergi kayıplarının önüne geçilmesi, kaçakçılığın engellenmesi ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sahteciliğin ortadan kaldırılmasıdır. Sistem sayesinde devletimizin ÖTV gelirlerinin yaklaşık 125 milyar liralık kısmını güvence altına da almış oluyoruz. Dünyada bir ilk olan yeni nesil bandrollerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Eski bandrollerin stoklardakiler nedeniyle, belli bir süre yeni nesil bandrollerle raflarda yan yana yer alabileceğini belirten Şahin, bu anlamda tüketicilerin, endişe etmemesi gerektiğini ve denetimlerin her zamanki gibi sıkı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Abdullah Yasir Şahin, yıl sonu itibarıyla hedef ürünlerin büyük çoğunluğunda yeni nesil bandrollerin yer almasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Fabrika hakkında

Hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan 600 milyon lira yatırımla 10 bin metrekare kapalı alana kurulan fabrikanın, Avrupa'nın en büyük bandrol üretim tesisi konumunda olduğu aktarıldı.

Yıllık 25 milyar adet üretim kapasitesi bulunan tesiste, 7 bin 200 farklı ürün için yılda 10 milyar adet bandrol üretimi yapılması hedefleniyor.

Yüksek güvenlikli mürekkep teknolojisin kullanıldığı fabrikada hibrit baskı teknolojilerine sahip sayılı baskı tesisinde bulunan makinelerle üretim yapılıyor.

Çok hassas bir ürün olan kağıdın bandrol üretimindeki önemli fonksiyonu sebebiyle kaliteli bir baskı yapılabilmesi için çok özel bir iklimlendirme sisteminin de oluşturulduğu fabrika, aynı zamanda akıllı bina sistemleri ile donatılmış bir üretim tesisi olma özelliği de taşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Merkez bankalarında kullanılan seviyede güvenlik önlemleri uygulanan fabrikada üretilen yeni nesil bandroller, kullanılan çok özel mürekkep ve baskı teknolojileri sayesinde kopyalanamıyor.

Bandrollerde 5 farklı katmanda güvenlik özellikleri yer alıyor. Bu katmanlar açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol katmanlarından oluşuyor. Her katmanda, birden fazla çok farklı güvenlik özellikleri yer alıyor. Bunların sadece bir bölümü tüketici tarafından kullanılırken diğerleri kamu denetçileri tarafından kullanılan özel cihazlarla kontrol edilebiliyor.

Yine adli kontrol özelliklerinin de özel laboratuvarlarda kontrolleri sağlanıyor.

165 kişiye istihdam sağlanan tesiste çalışan sayısının 2023 itibarıyla 250'ün üzerine çıkması hedefleniyor. Üretilen yüksek güvenlikli yeni nesil bandrol ve sistemlerin başta çevre coğrafyalar olmak üzere yakın zamanda yurt dışına ihraç edilmesi de planlanıyor.