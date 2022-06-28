Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Beşiktaş ve Kartal'da bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere, 7 sözleşmeli mühendis, 8 sözleşmeli tekniker, 3 sözleşmeli büro personeli, 3 sözleşmeli arşiv uzmanı, 4 sözleşmeli programcı alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinde "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 6 Temmuz saat 23.59'a kadar elektronik ortamda alınacak.

Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aranan niteliklere, özel ve genel şartlara internet üzerinden ulaşılabiliyor.