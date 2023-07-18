Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi "Yatırım Süreçleri Kılavuzu"nu yayınladı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışma ile şirket kuruluşundan yatırımın faaliyete geçtiği ana kadar tamamlanması gereken tüm bürokratik işlemlerin izin, onay, ruhsat ve lisans süreçleri şematize edildi.

Kılavuz, yatırımları ilgilendiren tüm bürokratik süreçler için atılması gereken adımları, başvuru merciini, gerekli belgeleri, yaklaşık işlem süreleri ile işlem ücretlerini gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin web sitesi “invest.gov.tr” adresinde yayımlanan çevrim içi kılavuz tüm yatırımcılar için bir rehber niteliği taşıyor.

Kılavuzlar 8 ana sektörü kapsıyor

Hazırlıklarına 2020 yılında başlanan kılavuz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, yatırım süreçlerinde yer alan bakanlıklar ile yakın bir iş birliği ile hayata geçirildi. Yatırım süreçlerinin şeffaf ve kolay anlaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan kılavuz, doküman formatında hazırlanırken, sonrasında dijital ortama aktarılarak akıllı bir yatırım süreç kılavuzuna dönüştürüldü.

8 ana sektörde yatırımları ilgilendiren tüm bürokratik süreçler için atılması gereken adımlar, başvuru mercii, gerekli belgeler, yaklaşık işlem süreleri ile işlem ücretleri tek bir kılavuzda toplandı. Yatırım Süreçleri Kılavuzu'nun kapsadığı 8 ana sektör şu şekilde oldu: atık bertaraf ve geri kazanım, imalat, enerji, orman ve orman ürünleri, madencilik, lojistik, hizmet, tarım ve hayvancılık.

Yatırım Süreç Kılavuzu, bir yandan yatırımcıların ilgili sektörlerde yatırım süresince izlemesi gereken her bir adımı özetlerken, diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin koordinasyonunda özel sektörden alınan görüşler doğrultusunda süreçlerin basitleştirilmesi ve sadeleştirilmesi çalışmalarına da alt yapı oluşturuyor. Kılavuz, yatırım mevzuatında yaşanan gelişmeler ışığında sürekli olarak güncellenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yatırım süreçlerinin takibinin önemine değinerek, Türkiye'nin yatırım ortamının uluslararası iş dünyasına tanıtılması ve hedef sektörler özelinde yatırım çekme faaliyetlerinin yürütülmesinin Ofis'in temel misyonunu oluşturduğunu vurguladı.

Çözüm odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ve hizmetlerin etkinliğini ölçmek amacıyla özel sektör temsilcileri ile iş birliği ve koordinasyon kanallarını güçlendirmeye özen gösterdiklerini kaydeden Dağlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu amaçla yatırım yapma kararı aşamasında olan yatırımcılarımıza yönelik süreç boyunca her türlü bilgi paylaşımını sağlamak ve gerekli bürokratik desteği sunmak hedefleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ofisimiz, yatırımcı memnuniyetinde lider kamu kurumu olarak dünyanın en önemli yatırım ajanslarından biri olma hedefiyle faaliyetlerini yürütüyor. Bu doğrultuda internet sitemizde kolay ulaşılabilecek bir şekilde, sekiz farklı sektörü kapsayan ve çeşitli diyagramlarla şematize edilerek sade ve anlaşılır bir şekilde yayınlanan Yatırım Süreçleri Kılavuzu, bilgilendirme, proje takibi ve yatırım destek süreçlerinde ofisimizin sunduğu hizmetlerin kalitesinin ve kapsamının geliştirilmesi adına büyük önem taşıyor."