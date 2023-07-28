Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, enflasyon tahmininin neden yükseldiğini bu sözlerle açıkladı.

"Enflasyon beklentilerimizin elbette üstünde. Neden böyle bir tablo ile karşı karşıya kaldık? Depremin çok ciddi etkisi var. Enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Deprem etkisi hariç, AB standartlarında bir bütçe açığı tutturmak istiyoruz."

"Bütçedeki dengeyi kurduk"

Vergi artışlarındaki ana unsurun deprem olduğunu belirten Yılmaz, "11 ilimizi etkileyen tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Ve bu felaketin getirdiği 104 milyar dolar gibi ekonomik bir maliyet var. Bunun da önemli kısmı bütçe üzerinde yük oluşturacak. Şu an itibarıyla bütçede dengeleri kurmuş durumdayız. İlave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok" diye konuştu.

"Döviz kuru reel zemine geldi"

Yılmaz, kur korumalı mevduatın sona ermesinin şimdilik gündemde olmadığını kaydederek, dövizdeki artışı şu sözlerle değerlendirdi:

"Kurlarda uzun süre istikrarlı bir seyir vardı. Son dönemde kur reel bir zemine gelmiş oldu. 15 milyar dolar Merkez Bankamız son dönemde rezerv biriktirdi. Bu çok olumlu bir şey. Kurlardaki yükseliş enflasyonist bir etki yaptı ve beklentilerimizi güncellememiz gerekti."

Emekli maaşlarına düzenleme

Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin yeni bir düzenleme için yıl sonunu işaret ederek, "Bu yıl yaptığımız yıl başında yüzde 30 yapmıştık kök ücrete, yıl ortasında da yüzde 25 yapıldı. İkisinde de enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştirildi. Yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacaktır. Elimizden gelenin en fazlasını yapma gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

BAE'den gelecek yatırımlar

Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşmanın detaylarına ilişkin şöyle konuştu:

"İhracat finansmanı için 3 milyar dolar, deprem finansmanı için 8,5 milyar dolar. Toplamda 11,5 milyar dolar. Bu 50 küsür milyarın bu tür finansal enstrümanlarla ilgili ortaya konmuş durumda. Bunlar hızlı gerçekleşecek kalemler. Bunlarla ilgili mutabakat zabıtları imzalandı, ilgili kurumlar arasında."