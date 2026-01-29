Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 29.01.2026 14:03

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir." açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı aralık ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Yılmaz paylaşımında, "Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Aralık ayında işsizlik oranının, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, yüzde 7,7 oranıyla aylık işgücü istatistik verilerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine indiğini ve tek haneli rakamlardaki seyrini 32’nci aya taşıdığını belirten Yılmaz, gençlerde geçen senenin aynı ayına göre işsizliğin 1,9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 10,5 olduğunu kaydetti.

"Vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz"

Yılmaz, risk primindeki düşüş, kredi notu görünümündeki iyileşme, KKM'den (Kur Korumalı Mevduat) çıkışın tamamlanması ve tarihi seviyelerdeki rezervler ile ekonominin dayanıklılığının arttığını ve şoklara karşı direnci yükseldiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Programımızda elde ettiğimiz kazanımlar sayesinde makroekonomik ve finansal istikrarımız güçlenirken, ekonomimize duyulan güven de pekişmektedir. Başta gençler, kadınlar ve nitelikli iş gücü olmak üzere iş gücüne katılımı artırarak ve emek yoğun sektörlerde istihdamı destekleyerek ekonomimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamı sayesinde önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı ve istihdamımızı artıracak sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla elde ettiğimiz kalıcı refah artışını toplumun her kesimine adil bir şekilde yansıtarak vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz."

