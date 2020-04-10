Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, “Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız.

Ödemeler, bugün (10 Nisan 2020 Cuma günü) saat 18:00’den itibaren hesaplara aktarılmaya başlanacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

