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Çoban destek ödemeleri bugün hesaplarda
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 53 milyon liralık çoban destek ödemelerinin, bugün saat 18.00’den sonra hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, “Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız.
Ödemeler, bugün (10 Nisan 2020 Cuma günü) saat 18:00’den itibaren hesaplara aktarılmaya başlanacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Etiketler: çoban destek ödemeleri bakan pakdemirliSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 14:10
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