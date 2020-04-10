Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte, dolandırıcılık faaliyetlerinde de yeni yöntemlerin ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.

İnsanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcıların koronavirüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden hijyen ürünleri satma gibi bahaneleri kullandığı ifade edilen açıklamada, BKM ve siber güvenlik uzmanlarının kullanıcıları dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Telefonla ya da sahte sosyal medya hesapları üzerinden sizinle iletişime geçerek, faiz indirimi, borç öteleme, aidat iptali gibi birtakım vaatlerle bankacılık ve kredi kartı bilgilerinize erişebilir, sizi sahte internet sitelerine yönlendirebilir, sizden şifre ve kişisel bilgilerinizi talep edebilirler. Sahte siteler üzerinden eldiven, maske, dezenfektan, kolonya ve benzeri ürünlerin satışını yaparak, şifre ve kişisel bilgilerinizi almak isteyebilirler. Salgını fırsat bilen dolandırıcılar yardımseverlik duygularını istismar ederek sosyal medya üzerinden yardıma muhtaç kişiler için 'yardıma muhtaç kişiler var', 'acil yardım fonu oluşturuldu' gibi söylemlerle bağış toplama çağrısı yapabilirler.

Finans kuruluşları güvenlikle ilgili her türlü önlemi alsa da kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili özellikle kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümü, sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapılıyor. Dolayısıyla dolandırıcılığa karşı tedbir alma konusunda en büyük iş kullanıcılara düşüyor."

Siber güvenlik uzmanlarının 6 tavsiyesinin yer aldığı açıklamada, mesaj ve e-postalardaki linklerin kontrol edilmeden tıklanılmaması gerektiği vurgulandı.

Koronavirüsle ilgili sahte sitelere, kampanyalara ve reklamlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Koronavirüs salgınına yönelik bağışlarınızı devlet kurumlarına yapın. Banka veya devlet kurumlarından yapıldığı iddia edilen aramalarda arayan numaranın doğruluğunu internetten teyit edin. Şifrelerinizi, kişisel ve finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. İki adımlı doğrulama özelliğini destekleyen internet sitelerinden alışveriş yapmayı tercih edin." ifadelerin yer verildi.