Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muş'a yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını suyla buluşturulduğu, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşıladığı, derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığı belirtildi.

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Kente son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Anadolu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Muşumuzda ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda önemli yatırımlar yaptık. Hasretle beklenen ve yaklaşık 2.9 milyar metreküp su biriktirme hacimli Alparslan-1 Barajı'nı hizmete aldık. 17 yılda tamamlanan 4 sulama tesisiyle 85 bin 441 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Muş topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 32 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Muş'ta Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan-2 Barajı, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra 78 bin 210 hektar arazinin sulamasında da kullanılarak 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturulacak. Muş-Varto yolu ile Akpınar ve Dumlusu köyleri arasında inşaatı yükselen Alparslan-2 Barajı sayesinde, yıllık 862 milyon 270 bin kwh elektrik enerjisi üretilerek, Muş Ovası'nda 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturulacak. Bu sayede, Muş Ovası'nda katma değeri yüksek ürünler yetiştirilerek kentteki ekonomik refahın da yükseltilmesi sağlanacak."