PBOC'dan yapılan açıklamaya göre, zorunlu karşılıklardaki indirimle, finans sistemine, yaklaşık 114,9 milyar dolara karşılık gelen 800 milyar yuan likidite sağlanacak. PBOC 2018'den beri bankaların zorunlu karşılık oranlarını 8 kez düşürdü.

Zorunlu karşılıklarda yaptığı indirimlerle yavaşlayan ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan PBOC, Çin ekonomisinin yaklaşık 30 yılın en zayıf büyümesini kaydetmesi üzerine bankalara daha fazla kaynak ayırmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA