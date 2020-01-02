Ekonomi
Çin Merkez Bankası zorunlu karşılıkları 50 baz puan düşürdü02 Ocak 2020 Perşembe 11:54 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 11:57
Çin Merkez Bankası (PBOC) bankaların zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdü.
[Fotoğraf: Reuters]
PBOC'dan yapılan açıklamaya göre, zorunlu karşılıklardaki indirimle, finans sistemine, yaklaşık 114,9 milyar dolara karşılık gelen 800 milyar yuan likidite sağlanacak. PBOC 2018'den beri bankaların zorunlu karşılık oranlarını 8 kez düşürdü.
Zorunlu karşılıklarda yaptığı indirimlerle yavaşlayan ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan PBOC, Çin ekonomisinin yaklaşık 30 yılın en zayıf büyümesini kaydetmesi üzerine bankalara daha fazla kaynak ayırmayı hedefliyor.
Kaynak: DHA