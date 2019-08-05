Pymnts.com’da yer alan habere göre Çin Merkez Bankası (PBoC), 2 Ağustos’ta düzenlediği video konferansında yılın ikinci yarısına yönelik bankanın öncelik olarak belirlediği konu başlıkları hakkında bilgi verirken, bu dönemde kripto para birimlerinin yakından izleneceğini belirtti ve bankanın kendi kripto para birimine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının artırılacağını duyurdu. Bunun yanında PboC’den yapılan açıklamada finansal risk iyileştirme ve politik propaganda açıklamalarının güçlendirilerek sosyal problemlerle başa çıkılması gerektiği vurgulandı.

Çin’in kendi kripto para birimini oluşturmayı değerlendirdiğine yönelik ilk açıklama, geçen ay PboC Araştırma Bürosu Direktörü Wang Xin’den gelmiş ve Xin, Çin’in ayrıca diğer yerel ve yabancı kripto para birimlerini de yakından izleyeceğini belirtmişti.

Bunun yanında Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei CEO’sı Zhengfei Ren, kripto para birimleri sektörü kapsamında Çin’in Facebook’tan daha güçlü olduğunu öne sürmüş ve Çin’in söz konusu kripto para birimleri sektörüne girmesinin piyasada büyük etkisi olacağını iddia etmişti.

Facebook da kendi kripto parasını piyasaya sürecek

Sosyal paylaşım platformu Facebook, gelecek yıl (2020) yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu.

Facebook’tan yapılan açıklamada 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para biriminin “Libra” olarak adlandırılacağı, Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da destekleneceği belirtildi.

Açıklamada Facebook’un kripto para birimine ilaveten “Calibra” adı verilen bir dijital cüzdanın oluşturacağı, platformun kullanıcılarının kendi aralarında mesajlaşır gibi “Libra” transferi yapabileceği kaydedildi.

Facebook açıklamasında, “Dünyanın pek çok yerindeki insan en basit seviyedeki finansal hizmetlere erişemiyor. Dünyada yetişkinliklerin neredeyse yarısının banka hesabı bulunmuyor. Gelişen ülkelerde ve kadınlar arasında bu oran daha da kötü. Gelişen piyasalardaki küçük işletmelerin yaklaşık yüzde 70’inin krediye erişimi yok. “ değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada Facebook kullanıcılarının sunulacak yeni hizmetle tasarruf, harcama ve para transferi yapabilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Facebook açıklamasında kripto para biriminin ve dijital cüzdanın Facebook Messenger, WhatsApp ya da “Calibra”nın kendi cep telefonu yazılımı üzerinden kullanılmasının mümkün olacağı hatırlatıldı.

Kaynak: DHA