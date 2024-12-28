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Ekonomi
AA 28.12.2024 13:24

Çin menşeli laminat parke ithalatına soruşturma

Çin menşeli "laminat parke" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Çin menşeli laminat parke ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine laminat parke ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kalkması durumunda, üreticilerin zararının devam etmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

İnceleme sonucunda soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu da Çin menşeli "laminat parke" ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

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