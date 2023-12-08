Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.12.2023 21:44

Çiftçilere bugün 406 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 406 milyon 132 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Çiftçilere bugün 406 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı
[Fotoğraf: Getty]

Yumaklı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu ödemelerin bugün çiftçilerin hesaplarına gönderildiğini kaydetti.

Paylaşımdaki görselde, destek çeşitleri ve miktarları şu şekilde açıklandı:

"Bitkisel ürün sigortası desteği 296 milyon 471 bin 282 lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesi 37 milyon 357 bin 365 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 33 milyon 879 bin 12 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi 22 milyon 591 bin 578 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 7 milyon 438 bin 383 lira, Uzman Eller Projesi desteği 4 milyon 820 bin 330 lira, sertifikalı fidan üretim desteği 2 milyon 730 bin 389 lira ve AR-GE desteği 843 bin 661 lira"

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Tarımsal Destek
Sıradaki Haber
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
Afyonkarahisar'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
22:16
TRT World Forum'da "Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye" paneli düzenlendi
21:59
Bakan Yumaklı: Hiçbir zaman için hizmetlerde partizanlık yapmadık, yapmayacağız
21:52
Sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı
21:49
Bakan Özhaseki, Milli Savunma Bakanı Güler'i ziyaret etti
21:48
İsrail'den 'rehine' operasyonu: Rehineler kurtarılmadı, İsrail askerleri yaralandı
Bodrum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Bodrum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Evleri yıkılan Filistinli kız: Enkaz altında günlerce aç susuz kaldık
Evleri yıkılan Filistinli kız: Enkaz altında günlerce aç susuz kaldık
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ