Hafif Yağmurlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.12.2023 17:37

ABD'de istihdam kasımda beklenenden fazla arttı

ABD'de tarım dışı istihdam, kasımda 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye düştü.

ABD'de istihdam kasımda beklenenden fazla arttı
[Fotograf: AA]

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam kasımda 199 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 180 bin kişi artması öngörülüyordu.

Kasım ayında istihdam, sağlık hizmetleri ve kamu sektörlerinde artış gösterdi. İmalat sektöründe de grevdeki işçilerin işlerine geri dönmesiyle artış kaydedildi. İstihdam, perakende ticaret sektöründe ise azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin eylül ayı verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış, eylül için 297 binden 262 bine düşürüldü. Tarım dışı istihdamdaki artış, ekim ayı için ise 150 bin olarak korundu.

İşsizlik oranı düştü

ABD'de işsizlik oranı ise kasımda 0,2 puan azalarak yüzde 3,7'ye indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde ekimde olduğu gibi yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, kasımda 215 bin kişi azalarak 6 milyon 291 bine geriledi. İş gücüne katılım oranı bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 62,8'e çıktı.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,4 artarak 34,10 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Maaşlardaki son dört ayın en güçlü artışına işaret eden ortalama saatlik kazanç verisi, ekim ayında yüzde 0,2 artmıştı.

ETİKETLER
ABD Ekonomisi
Sıradaki Haber
THY, Gaziantep seferlerini iptal etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
18:12
BM Raportörleri: BM ülkeleri Gazze'de kalıcı ateşkes için nüfuzlarını kullanmalı
18:10
İngiltere'de Microsoft ile OpenAI ortaklığı değerlendirmeye alındı
18:11
TRT Genel Müdürü Sobacı: Mazlumların hakkını duyurmak için dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz
18:04
Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
18:01
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocuklarımızın istihdam edileceğine dair sektörün bize taahhütte bulunması gerekiyor
Bodrum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Bodrum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Gazzeli profesörün son şiiri: Eğer ölmem gerekiyorsa, umut getirsin...
Gazzeli profesörün son şiiri: Eğer ölmem gerekiyorsa, umut getirsin...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ