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Ekonomi
AA 03.04.2025 21:53

Çiftçilere 8,4 milyar lira destek ödemesi

8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesi yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Çiftçilere 8,4 milyar lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz. 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 lira, yaş çay prim desteği için 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira olarak belirlendi.

Dondan etkilenen Adana, Hatay, Mersin için ödenecek mazot ve gübre desteğinin tamamı olan 805 milyon lira, paylaşımda belirlenen takvime göre bölünmeden yarın saat 18.00'den sonra ödenecek.

Diğer iller için ödenecek mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi "6" olanlara yarın saat 18.00'den sonra toplam 4 milyar 934 milyon lira olarak ödenecek.

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