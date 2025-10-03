Çiftçilere 349 milyon liralık destekleme ödemesi

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "Çiftçimizin emeğine güç, toprağımıza bereket katıyoruz. 349 milyon TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, ipek böceği yetiştiriciliğe 168 milyon 346 bin 470 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 100 milyon 475 bin 606 lira, bireysel sulama sistemlerine 74 milyon 76 bin 612 lira, hububat, baklagil ve dane mısıra 3 milyon 501 bin 17 lira, yağlı tohumlu bitkilere 1 milyon 161 bin 257 lira, sertifikalı fidan kullanıma 957 bin 280 lira, mazot ve gübreye 481 bin 758 lira destek verilecek.