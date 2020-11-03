Çiftçilere destek sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçilere son iki ayda 600 milyon lira destek sağlandığını belirtti.

Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!

Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık.

Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız. pic.twitter.com/YTS2DFYrYn — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020

Bu kapsamda, Türkşeker aracılığıyla 2020 yılında yapılan destek tutarı 1 milyar 800 milyon liraya ulaştı.