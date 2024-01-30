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Ekonomi
AA 30.01.2024 10:27

Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle Çiçeksepeti'ne soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'nin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye soruşturulma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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