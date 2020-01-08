Ekonomi
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar08 Ocak 2020 Çarşamba 09:49 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:52
Altında yükseliş sürüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 306 lira 09 kuruştan satışı ise 306 lira 14 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 482 lira 12 kuruşken satış fiyatı 493 lira 02 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 8 Ocak güncel altın fiyatları…
Ons altının fiyatı 1.590 doları geçmiş durumda.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.592,86 dolar
Satış: 1.593,23 dolar
Gram
Alış: 306,09 lira
Satış: 306,14 lira
Çeyrek
Alış: 482,12 lira
Satış: 493,02 lira
Yarım
Alış: 961,22 lira
Satış: 986,05 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.998,00 lira
Satış: 2.028,00 lira
Kaynak: TRT Haber