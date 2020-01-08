Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar

08 Ocak 2020 Çarşamba 09:49 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:52

Altında yükseliş sürüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.