Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 371,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 370,5 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 371,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 603 lira, Cumhuriyet altını da 2.469 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.700 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettirmesinin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak kararlarının, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 371 lira 28 kuruşken satışı ise 371 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 600 lira satış fiyatı 603 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.700.31 dolar

Satış: 1.700,50 dolar

Gram

Alış: 369,28 lira

Satış: 369,80 lira

Çeyrek

Alış: 600,57 lira

Satış: 603,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.442,00 lira

Satış: 2.469,00 lira