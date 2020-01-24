Çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen "Küresel iklim grevi" temalı protestolar kapsamında yüzlerce kişi Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son gününde Davos'ta bir araya geldi.

Yüksek güvenlik önlemleri alındı

Çoğunluğu gençlerden oluşan çevreciler, WEF'in düzenlediği Kongre Merkezi önünden geçerek Davos Meydanı'na kadar yürüdü.

[Fotoğraf: AA]

"Uyan WEF", "Eylem zamanı", "Gezegen paradan daha önemli", "Kutuplar eriyor", "Sistem değişsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Gösteriler sırasında yüksek güvenlik önlemleri alınması da dikkat çekti.

Kaynak: AA