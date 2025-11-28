Duman 14.7ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 28.11.2025 13:08

Cevdet Yılmaz: İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ekim ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Yılmaz paylaşımında "İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, ekimde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini, istihdam edilen kişi sayısının da 185 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaştığını belirtti.

İşsizlik rakamları açıklandı
"İşsizlik oranının 2028'de yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz"

Genç ve kadınların istihdamına yönelik uygulanan teşvik programlarının yanı sıra kapsayıcı kalkınma hedefi çerçevesinde kadınların çalışma hayatını kolaylaştırıcı, gençlerin eğitimden istihdama geçişinin hızlandırıcı ve atıl iş gücünü azaltıcı yönde adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı itibarıyla yüksek gelir grubu ülkeler sınıfında olmasını beklediğimiz ülkemizin bu konumunun sürdürülebilir kılınması doğrultusunda beşeri sermayemizin nitelik ve beceri düzeyinin güçlendirilmesi ve iş gücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik politikaları hayata geçirirken emek yoğun sektörlerde istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde iş gücüne katılım oranında programımızda öngördüğümüz artışla beraber istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını ve işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Dezenflasyon programı ile uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla vatandaşımızın alım gücünü yükseltmeyi ve gelir dağılımımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz."

